Urgences en difficulté cet été : comment celles du Nord et du Pas-de-Calais s'en sortent?

L'association SAMU Urgences de France assure que les SMUR et le 15 "sont en grande difficulté" cet été, à l'échelle nationale, avec plus d'admissions et moins de lit. Dans les Hauts-de-France, on constate aussi que la situation est davantage tendue.

Il y a cet été une hausse de patients admis aux urgences de l'ordre de 12% en juillet par rapport à l'an dernier à la même période, soit environ 180.000 personnes, alerte l'association SAMU Urgences de France dans une enquête diffusée ce mercredi.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, la situation est également tendue.

Des conséquences pour les urgences de Lens

Une journée classique aux urgences de Lens, c'est "de 200 à 250 entrées", pose Jean Létoquart, infirmier anesthésiste au SMUR. Or, en temps normal ça baisse l'été, mais ça c'était avant : "maintenant ça ne descend plus", assure le délégué CGT.

Forcément, avec les médecins et infirmiers qui prennent des vacances bien méritées l'été, il est plus difficile de maintenir un service constant. "Pour le mois d'août, on a quatre jours où il n'y aura plus d'accès libre aux urgences, ce sera un accès régulé par le SAMU", regrette Jean Léthoquart, qui précise qu'il n'y aura plus qu'un médecin pour assurer les urgences vitales, contre trois d'habitude.

Le délégué CGT ajoute que "sur une date, on n'a pas trouvé de solution sur 24h pour le SMUR, pour l'instant il n'y a personne".

Le littoral, une zone difficile

A l'Agence Régionale de Santé, on assure qu'on a anticipé, que "c'est serré mais que pour l'instant ça passe". Patrick Goldstein, conseil médical, chargé de la filière des urgences, connaît la problématique lensoise et ajoute "Dunkerque, Calais, Boulogne, Montreuil : là-bas on a une activité très soutenue, qui traduit le fait que les Français ont pris leurs vacances moins loin de chez eux, en particuliers les habitants des Hauts-de-France".

Dans le Pas-de-Calais, à Saint-Pol-sur-Ternoise, le docteur Pierre Grave, régulateur au SAMU d'Arras, met en avant un nouveau dispositif pour soulager les urgences du coin :

On a renforcé le service des soins non-programmés à la polyclinique du Ternois, où nous accueillons, nous généralistes, des patients pour des problèmes de santé imprévus, qui doivent être traités en moins de 48 heures.

Grâce à ces consultations libres et sans rendez-vous, ce sont 20 à 30 patients par jour qui évitent les urgences.