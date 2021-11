Urgences en Sarthe : l'ARS veut sécuriser une "dorsale" La Ferté-Bernard - Le Mans - Le Bailleul

La Ferté-Bernard - Le Mans (hôpital et Pôle santé sud) - Le Bailleul... Voilà à minima la "dorsale" des urgences que l'ARS (agence régionale de santé) souhaite sécuriser en Sarthe dans un contexte de pénurie grandissante de médecins urgentistes. Aujourd'hui, la moitié des 80 postes répartis sur le territoire sont vacants, contre un tiers il y a deux ans. Depuis plusieurs mois, les urgences de plusieurs hôpitaux sarthois (Le Bailleul, Montval-sur-Loir, Saint-Calais, La Ferté-Bernard) sont ainsi régulièrement obligées de fermer, parfois pour la nuit, parfois le jour, parfois pendant plusieurs semaines.

Pourquoi cette "dorsale" ? Parce que ces services sont ceux qui enregistrent le plus de passages explique Stephan Domingo, le directeur territorial de l'ARS : "Entre sécuriser un service d'urgence à près de 15.000 passages par an et un service d'urgence à 5.000, on va faire en sorte de mettre les efforts principaux sur ceux à plus forte activité." Les urgences du Mans sont les deuxièmes les plus fréquentées des Pays de la Loire. Elles concentrent également une majorité des 15 % d'urgences dites vitales. Le Mans et Le Bailleul disposent aussi d'un SMUR, un service mobile des urgences.

Mutualiser les urgentistes

Afin de maintenir ces priorités, la Sarthe mise notamment sur la création d'une équipe territoriale d'urgence pour recruter ensemble et partager des urgentistes : "Un professionnel urgentiste recruté travaillera dans tel établissement pour une quotité de travail définie et dans un autre établissement pour une autre quotité. L'idée, ce n'est pas non plus d'avoir chaque jour une itinérance dans les lieux de travail. C'est plutôt de dire je passe telle semaine à tel endroit, et les deux suivantes je les passe dans l'autre service d'urgences et de pouvoir aussi faire du temps de régulation au Samu pour diversifier l'exercice et lui apporté beaucoup plus d'intérêt."

À l'inverse, pour les petites unités comme celle de Saint-Calais ou Montval, la réfléxion porte plutôt sur de nouvelles formules : un centre de soins non programmés est par exemple à l'étude pour gérer les urgences relatives à Montval-sur-Loir, où déjà, depuis plusieurs mois, une EPMU (équipe paramédicale d'urgence dirigée par un infirmier) peut être envoyée sur le terrain pour effectuer les premiers secours... Et gagner de précieuses minutes (22 environ) en attendant l'arrivée du Smur depuis Le Mans ou Le Bailleul. Une expérimentation qui semble convaincre : la création d'une seconde EPMU est à l'étude sur le secteur de Saint-Calais.