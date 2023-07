Urgences en Touraine : "avoir une réponse, ce n'est plus indispensable" selon la directrice générale de l'ARS

C'est une situation qui est temporaire durant l'été. Vous devez faire le 15 avant de vous rendre aux urgences, que ce soit à l'hôpital Trousseau où dans les cliniques privées de Saint-Cyr-sur-Loire (NCT) ou Chambray-lès-Tours (Pôle Vinci). Une décision conjointe des différents services de soins afin de limiter la tension aux urgences. Une décision qui s'applique jusqu'au 3 septembre 2023.

"Avoir une réponse aux urgences, ce n'est plus indispensable"

C'est ce que dit la nouvelle directrice générale de l'Agence Régionale de Santé (l'ARS). D'où cette obligation jusqu'au 3 septembre de faire le 15 avant de vous rendre aux urgences et d'éviter ainsi d'engorger les services où chaque jour une vingtaine de patients s'y rendent alors qu'ils pourraient être orientés vers la médecine générale explique Clara de Bort : "des personnes qui arrivent aux urgences alors que ce n'est pas là qu'elles seront les mieux prises en charge par rapport à leurs difficultés, il s'agit vraiment de les réorienter et de les amener à comprendre. Avoir une réponse aux urgences, ce n'est plus indispensable".

Dans l'agglomération Tourangelle, l'été, 10% des lits sont fermés selon le professeur Laribi chef du pôle urgences du CHRU de Tours, il y a aussi les congés des soignants et puis la clinique Léonard de Vinci qui a dû fermer ses urgences à plusieurs reprises ces derniers jours. Il s'agit de ne pas faire écrouler le service dit Said Laribi : "si on voit que Amboise a moins d'activités, le malade limitrophe entre Saint-Cyr et Amboise, nous pourrons peut-être l'adresser à Amboise pour diminuer un peu la pression. Notre objectif à tous c'est que les services d'urgences du département continuent à fonctionner, cette obligation d'appeler le 15, elle est que pour l'agglomération de Tours où la crise est aigüe cet été alors que l'été dernier, la crise était plutôt sur les hôpitaux de périphérie comme Amboise et Loches".

Reste la gestion des appels téléphoniques au 15. Selon le professeur Laribi, les régulateurs se disent un peu inquiets du surplus d'activité qu'il vont avoir.