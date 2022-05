Urgences fermées à Chinon : "En 2022, quand le patient a un problème à 2h du matin, il veut une réponse à 2h"

L'hôpital de Chinon est amputé d'une partie de son activité. Depuis ce mercredi 18 mari, il n'y aplus aucun accouchement dans la maternité, ni de consultations aux urgences, fermées jusqu'à nouvel ordre à cause d'une pénurie de soignants et une vague inédite d'arrêts maladie. Le CHRU de Tours s'attend donc à être plus sollicité car une partie de la patientèle se rabattra sur la métropole tourangelle.

Une situation qui, dans l'absolu, ne pose pas trop de difficultés à en croire Saïd Laribi, le chef des urgences du CHRU, même s'il reconnait une "certaine fébrilité" dans les équipes. "Aux urgences adultes, sur l'hôpital Trousseau, nous avons en moyenne 150 patients en 24 heures, avec des pics pouvant aller jusqu'à 190 voire 200, explique-t-il. Celles de Chinon enregistrent en moyenne 50 patients en 24 heures. Si on en enlève globalement une vingtaine, qui vont être réorientés vers la médecine de ville, il reste une trentaine de patients à se répartir sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire. Comme Amboise est trop loin du Chinonais, on peut penser qu'avec Loches et les trois sites d'urgences de l'agglomération tourangelle - Trousseau, la cliniques NCT+ et celle du pôle Vinci - on a de quoi faire."

Ailleurs en Europe, comme au Danemark, vous ne pouvez pas aller dans un service d'urgence sans avoir au préalable appeler le Samu

Saïd Laribi veut maintenant "évaluer l'impact de cette hausse d'activité" et donc attendre un ou deux jours, avant d'éventuellement demander des renforts. "La priorité des priorités, c'est de trouver une sortie de crise à Chinon." Mais il faudra, par la suite, se poser des questions sur l'avenir des urgences. "Il faut que le ministère de la Santé s'empare du problème, poursuit-il. Honnêtement, la semaine dernière, personne n'aurait pu imaginer qu'un hôpital comme Bordeaux puisse être amené à fermer son service d'urgences. Je n'ai pas la prétention de dire que ça n'arrivera pas à Tours, je travaille pour que cela n'arrive pas. Mais ce qui se passe à Chinon n'est pas un cas isolé. Le malaise est plus profond."

Selon lui, il est multifactoriel. La crise du Covid-19 qui a épuisé les équipes, les difficultés à recruter du personnel paramédical comme des infirmiers et aides-soignants "pas suffisamment bien rémunérés" mais surtout l'évolution du service d'urgence, qui n'a parfois d'urgence que le nom. "Il va falloir qu'un jour on se demande ce qu'on attend d'un service d'urgences. L'idée, ce n'est pas de faire comme le Ségur de la Santé et d'injecter des milliards mais de prendre le discuter des conditions de travail et d'accès à la médecine d'urgence. On est dans une ère, en 2022, où le patient, quand il a un problème à 2h du matin, il veut une réponse à 2h du matin. Nos aînés, eux, attendaient tranquillement le lendemain matin d'appeler leur médecin. Si demain vous dîtes aux infirmiers et aux médecins des services d'urgence que leur rôle c'est vraiment d'être là pour gérer les détresses vitales potentielles, faire un diagnostic rapide et tout ce que ça comporte, vous verrez que les gens seront très contents de venir travailler. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se présente aux urgences, on ne peut pas lui dire : 'Désolé, revenez après avoir vu votre médecin traitant.' Dans la règlementation française, ça ne se fait pas. Or, ailleurs en Europe, comme au Danemark, vous ne pouvez pas aller dans un service d'urgence sans avoir au préalable appeler le Samu. "