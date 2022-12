Urgences fermées à Laval et à Mayenne : ça tient encore mais sur un fil

Les fermetures des services d'urgence, ça devient une triste habitude, ça craque mais ça tient encore, presque un miracle, grâce à la bienveillance et au sens du devoir du personnel hospitalier. Les autorités sanitaires parlent de régulation, ça fait moins peur comme mot, mais quand on voit des rideaux baissés, on ne dit pas que c'est régulé, on dit bien que c'est fermé. Voilà la réalité.

Seules les urgences vitales sont prises en charge. Pour le reste, c'est le centre 15 qui gère, autant dire qu'il va être très sollicité face à une pression épidémique forte, Covid et Grippe en particulier. Il y a aussi le 116 117, la permanence des médecins généralistes.

A Mayenne, deux autres fermetures nocturnes pourraient être programmées la semaine prochaine, la direction assure faire tout son possible pour que ça n'arrive pas. A Laval, on sait déjà que le service fermera à huit reprises en janvier. L'hôpital du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne, lui, tient le choc.

Des soignants et agents hospitaliers appellent, ce n'est pas la première fois, appellent le gouvernement à réagir en urgence pour sauver un hôpital public en train, expliquent-ils, "de se fissurer et bientôt de s’écrouler". Ils ont aussi réclamé l'activation d'un plan blanc au niveau national, avec la mobilisation de moyens exceptionnels pour amortir la crise. En vain, demande refusée pour l'instant.

