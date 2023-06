Fermeture des urgences la nuit cet été en Mayenne : à Château-Gontier, les habitants très inquiets

L'accès au soin va encore en Mayenne cet été. L'Agence Régionale de Santé a annoncé la fermeture nocturne des trois services d'urgences à Laval, Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne tout l'été, à cause du manque de médecins. Seules les urgences vitales seront prises en charge entre 18h30 et 8h. Se rendre aux urgences spontanément ne sera pas possible. Il faudra donc impérativement passer par le 15 pour être orienté par un médecin.

ⓘ Publicité

"Sans voiture, on fait comment ?"

Pour Arthur, un jeune Mayennais, passer par le 15 ne peut pas être une solution pérenne, bien que ce soit la procédure exigée par l'Agence Régionale de Santé. "Déjà qu'on n'est pas dans un département où, au niveau médical, on est bien desservi, je trouve ça très, très inquiétant de fermer les urgences dans trois hôpitaux en même temps." De son côté, Hervé, qui connait bien cette procédure, ne voit qu'une réponse concrète : se rendre à l'hôpital d'Angers. "On n'a pas le choix, souffle-t-il. Mais quand on n'a pas de voiture, on fait comment ?", interroge-t-il. Alors ce père de famille mise sur la prudence pour éviter le pire cet été. "Pour faire des grillades, pour se baigner, le danger est partout."

loading