Urgences fermées cet été en Mayenne : que faire en cas d'entorse ou d'infarctus ?

L'accès au soin va se compliquer dans le département de la Mayenne cet été, troisième désert médical de France. Lundi, l'Agence Régionale de Santé a annoncé la fermeture nocturne des trois services d'urgences à Laval, Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne tout l'été été en raison d'un manque de médecins. Seules les urgences vitales seront prises en charge entre 18h30 et 8h. Se rendre aux urgences spontanément ne sera pas possible.

Premier réflexe : le n°15

Un seul réflexe d'abord à avoir dès lundi prochain, les soirs et la nuit : l'appel au 15, surtout si vous n'avez pas de médecin traitant. Seul le médecin régulateur vous dira s'il est nécessaire d'aller aux urgences. Si vous vous coupez un doigt en ouvrant des huîtres, si vous présentez une plaie ou un bobo à la tête en bricolant, il faudra attendre de toute façon le lendemain.

Même chose en cas d'entorse, de foulure ou autre lors d'une activité sportive. Dans de rares cas, le médecin régulateur pourra vous proposer de passer dans un hôpital pour qu'un infirmier vous fasse un premier soin. Mais il faudra quand même revenir le lendemain.

Les cas où les urgences interviendront

Les situations pour lesquelles là il y aura une prise en charge d'un service d'urgence sont les gênes respiratoires importantes, les maux de ventre qui vous empêchent de vous déplacer mais aussi les signes avant-coureurs d'un AVC ou d'un infarctus. Mais là encore, quoi qu'il arrive, il faut passer par le médecin régulateur via le n°15. L'ambulance ne vous transportera pas forcément vers l'hôpital le plus proche, mais plutôt vers l'établissement qui aura le plateau technique le plus adapté pour vous soigner.