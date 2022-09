Urgences filtrées : "Il manque 25 à 30 % d'urgentistes" au CHU d'Amiens

Dès ce lundi 5 septembre, les urgences adultes sont filtrées au CHU d'Amiens, et ce pour une durée indéterminée. Chez les adultes, seules les urgences vitales - comme les accidents de la route, les problèmes cardiaques - sont prises en charge sans condition. L'hôpital d'Amiens l'a annoncé dans un communiqué vendredi 2 septembre au soir, en évoquant "des difficultés au niveau des ressources humaines". "Il manque 25 à 30 % d'urgentistes au CHU d'Amiens, _on a perdu quinze médecins en un an et demi_", explique à France Bleu Picardie le chef du service, le Docteur Christophe Boyer.

"Des pathologies peuvent être prises en charge par un médecin généraliste"

Alors dans ce contexte, filtrer les arrivées de patients aux urgences s'impose : "On constate que les urgences sont la lumière ouverte, qui fait qu'on a une augmentation permanente du nombre de patients, détaille le Dr Boyer. Il y a maintenant une nécessité que ces patients soient réorientés. Il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent être prises en charge par un médecin traitant ou être prises en charge légèrement plus tard".

L'idée n'est pas de refouler mais d'apporter une réponse adaptée au patient - Le chef des urgences du CHU d'Amiens

Alors désormais, avant de venir aux urgences, il faut appeler le 15, le Samu : "En interrogeant le patient, on va pouvoir l'orienter, soit en lui confirmant qu'il doit bien venir aux urgences, soit on lui donne un conseil médical, explique le chef du service des urgences. Si le patient se présente aux urgences sans avoir appelé, évidemment, il y aura un médecin d'accueil qui, si nécessaire, réorientera le patient. Donc l'idée n'est pas de refouler mais bien d'apporter une réponse adaptée au patient."

Une réunion ce mardi entre le CHU d'Amiens et l'Agence régionale de santé

À noter que les urgences gynécologiques, ophtalmologiques et pédiatriques sont assurées normalement. En France, des dizaines d'hôpitaux ont filtré leurs urgences ces derniers mois. La preuve pour le docteur Boyer qu'il faut absolument un changement de système : "On entre dans une nouvelle ère : cette orientation, je dirais de manière unique vers les urgences, n'est plus la réponse."

Une réunion sur ce filtrage a lieu ce mardi 6 septembre entre le CHU d'Amiens et le directeur général de l'Agence régionale de santé.

En 2021, 98.291 urgences, adultes et enfants confondus, ont été prises en charge au CHU Amiens-Picardie.