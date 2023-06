Urgences : le service de Loudun pourrait fermer son accueil quatre jours cet été

"Selon nos prévisionnels, seul le service périphérique des urgences de Loudun pourrait fermer son accueil certains jours cet été", détaille le professeur Olivier Mimoz, chef des services des urgences de tous les établissements hospitaliers publics de la Vienne. Il table au maximum sur quatre journées de fermeture sur trois mois dans le nord Vienne, mais aucune à Montmorillon. Le CHU de Poitiers gère les sites de Loudun, Montmorillon, Lusignan et Châtellerault.

Des recrutements pour moins de fermetures

"C'est une nette amélioration par rapport à l'été dernier", explique-t-il, détaillant que des recrutements de médecins à l'automne dernier ont permis de faciliter la prise en charge. Il souligne qu'il manque en revanche encore d'infirmiers ou d'aide-soignants.

Concernant l'impact de la loi RIST, adoptée en avril dernier et limitant le salaire des médecins intérimaires à 1390 euros par garde de 24h, le professeur Mimoz estime que l'impact pour les urgences est "quasiment nul" car il faisait appel à très peu d'intérimaires. Pour autant, la réorganisation d'été entre les différents services, avec moins de remplaçants dans les autres unités, mène selon lui à ces quatre journées de fermeture à Loudun. "Sans cette loi, je pense que nous n'aurions pas fermé l'accueil de Loudun de tout l'été".

Appeler son généraliste et le Samu en priorité

"Nous n'avons pas prévu de réguler l'accès à nos services des urgences cet été, affirme le chef du services des urgences. Nous réfléchissons à une régulation sur la nuit profonde, les heures après minuit, mais pas en journée". Il rappelle que les consignes restent les même : appeler son médecin traitant en priorité et ensuite le 15 pour savoir à qui s'adresser et si les soins nécessaires sont urgents. "C'est une question de bon sens, pour faciliter et accélérer les prises en charge".