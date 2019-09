Urgences : les mesures "chocs" que promet d'annoncer ce lundi la ministre de la Santé

Débloquer des centaines de millions d'euros sur trois ans, rouvrir des lits, former le personnel... Six mois après le début du mouvement de grève qui touche désormais plus de la moitié des services, Agnès Buzyn espère mettre un terme à la crise avec de nouvelles mesures ce lundi.