Urgences pédiatriques à l'hôpital de Valence : obligation de composer le 15 dans la nuit du 5 au 6 mars

Pour faire face au manque de personnel au centre hospitalier de Valence, il est obligatoire de composer le 15 dans la nuit du 5 au 6 mars, entre 18h00 dimanche et 8h30 le lundi matin, avant de se rendre aux urgences pédiatriques sauf en cas d'urgence vitale. "En cas d'appel, la conduite à tenir vous sera communiquée et vous serez orienté vers les parcours de soins les plus adaptés à votre problème de santé et vos besoins." explique le centre hospitalier. L’accès aux urgences pédiatriques est donc strictement et obligatoirement conditionné par l’appel préalable au centre 15.

