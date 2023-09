Urgences : près d'un service sur deux a fermé au moins une fois cet été

Près d'un service d'urgences sur deux a dû fermer au moins une fois durant l'été, alerte ce mercredi le syndicat Samu-Urgences de France. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par le syndicat directement auprès des services d'urgences, des Samu et des Smur. 57% des services d'urgences, 92% des Samu et 54% des Smur ont répondu au syndicat. Selon cette enquête, 163 services d’urgences ont fermé au moins une fois durant l'été.

La situation des services d'urgence et des SMUR a "continué de se dégrader" au cours de l'été 2023 pour atteindre une tension "sans précédent", déplore Samu-Urgences de France. "Le système donne l'illusion d'avoir tenu" indique le syndicat dans un communiqué. "Mais les conditions d'accueil et de soins sont profondément altérées. Les conditions de travail sont devenues insupportables et inhumaines pour nos professionnels épuisés. La sécurité sanitaire n'est parfois plus assurée, y compris pour l'urgence vitale".

Le syndicat, qui regrette "l'absence de recueil centralisé" des données sur les difficultés rencontrées par les services, a réalisé lui-même une enquête auprès des services mobiles d'urgences et de réanimation (SMUR) et des urgences sur les conditions de travail observées en juillet et août.

70% des Smur n'ont pas pu fonctionner en continu

Plus exceptionnel encore, 70% des Smur, les véhicules d'urgences et de réanimation avec à bord un médecin, un infirmier et un ambulancier, n'ont pas pu fonctionner en continu. Les deux tiers des départements ont été touchés par des fermetures de services de Smur. Les départements les plus touchés sont la Gironde, la Vendée, le Nord ou encore les Pyrénées-Atlantiques.

"C'est une nouveauté", se désole Samu-Urgences de France, "le Smur est devenu une variable d'ajustement" pour gérer la pénurie de personnel. De plus, dans certains départements, les Smur ont été remplacés par une équipe paramédicale d'urgence avec seulement un infirmier spécialisé à bord. Le syndicat d'urgentistes estime que cette situation met en péril la sécurité de la population.

Fluidifier l'aval des urgences

Le syndicat demande notamment de "fluidifier l'aval des urgences", en augmentant le nombre de lits d'hospitalisation, de revaloriser les salaires des permanences de soin effectuées la nuit ou le week-end, ou encore de renforcer les services de régulation de l'accès aux urgences.

Lors d'une conférence de presse mardi, la Fédération hospitalière de France (FHF) a pour sa part estimé que la situation des services d'urgence s'est dégradée dans 41% des établissements par rapport à 2022, et que l'accès aux lits d'hospitalisation s'est détérioré en un an dans 52% des établissements.

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté d'autres chiffres. "On a 680 services d'urgence en France, 5 ont été entièrement fermés cet été, une quarantaine ont dû fermer ponctuellement", a-t-il assuré mardi matin sur France 2.