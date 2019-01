Urgences saturées en Normandie:un nouveau numéro pour joindre un médecin le weekend et le soir : le 116-117

Pour faire face aux urgences saturées et au manque de médecins, l'ARS de Normandie met en place un nouveau numéro de téléphone :le 116-117 Une permanence de soins ambulatoire pour joindre un médecin même en dehors des heures de cabinet.

Caen, Normandie, France

La directrice générale de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé de Normandie l'a confirmé ce mardi 29 janvier 2019, les services d'urgences de la région, comme partout en France, sont engorgés. Des propos en écho à la tribune signée par 14 chefs de service hospitaliers de la région parisienne, de Normandie et de Lille, et parue dans le Monde mi-janvier, dénonçant "un risque d'accident immense" aux urgences.

Il y a un engorgement des urgences globalement sur le territoire avec le constat qu'arrivent aux Urgences des patients qui ne relèvent pas de ces urgences, a confirmé Christine Gardel, la Directrice générale de l'Agence régionale de santé de Normandie

Trop de patients se dirigent vers les urgences pour divers maux relevant de la médecine libérale. Fort de ce constat l'ARS a souhaité améliorer la prise en charge de ces patients, en dehors des heures d'ouverture des cabinets. L'agence régionale de santé de Normandie a donc mis en place une permanence des soins ambulatoires avec un numéro d'appel unique pour la région le 116-117. Ainsi du samedi matin et tout le weekend et toutes les nuit, il est possible en composant ce numéro gratuit, d'échanger avec un médecin généraliste qui décidera soit simplement de donner les conseils médicaux nécessaires, soit d'orienter l'appelant vers les urgences si cela est nécessaire .

Christine Gardel, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Normandie Copier

Des régulation assurées par des médecins généralistes volontaires payés par l'ARS .