Urgences saturées : l'hôpital de La Rochelle demande d'appeler le 15 avant de venir

Les urgences de l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle sont saturées. Il n'y a donc plus aucune admission sans appeler le 15 auparavant, sauf urgence vitale bien sûr. La décision a été prise la nuit dernière, en raison d'un afflux de patients particulièrement important. Et surtout du manque de lits d'hospitalisation : de trop nombreux patients attendent encore dans le service des urgences, qu'une place se libère dans les autres services selon les syndicats. Il faut donc appeler le 15, et non se présenter directement aux urgences de La Rochelle.

L'hôpital demande aux patients d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences © Radio France - Joséphine Ortuno

L'élément déclencheur

"J'ai été contacté dans la nuit par des collègues qui appelaient au secours, les messages disaient qu'ils ne savaient plus où installer les gens, qu'ils sont allés chercher des lits dans les salles de plan blanc, pour essayer d'installer les gens" explique Julien Bondeux, aide soignant et représentant du personnel. "N*'ayant plus de place et des patients partout, ils ont essayé de les hospitaliser en boxe de soin"* poursuit-il.

Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive à l'hôpital Saint-Louis, la récurrence fatigue les soignants qui ont décidé de réguler l'entrée aux urgences. Une infirmière témoigne, l'émotion dans ses mots "Ca va très mal se finir, la surveillance est très limitée donc les patients souffrent et les cas vont s'aggraver sauf qu'on va s'en rendre compte trop tard, ça devient dangereux".

Des patients qui attendent toute la nuit

Tous les boxes destinés aux soins sont mobilisés pour des hospitalisation depuis ce mercredi matin. "Je suis arrivée hier à 21 heures à cause d'une crise d'angoisse, il est midi et je n'ai toujours pas vu le médecin alors qu'on m'a dit qu'il allait venir vers 10 heures" explique une patiente de 50 ans.

Des réunions d'infirmiers, syndicats et de la direction sont prévues dans les jours à venir, pour savoir comment se profile le futur des urgences de l'hôpital Saint-Louis.