Urgences saturées : l'hôpital de La Rochelle rouvre le service

Cela faisait 24 heures qu'il était impossible de se rendre aux urgences de l'hôpital de La Rochelle, sans appeler le 15 au préalable. Depuis ce jeudi, 14 heures, la direction de l'hôpital Saint-Louis a rouvert les portes des urgences. Le service était fermé à cause du manque de lits d'hospitalisation et de l'afflux de patients. En une journée, le personnel soignant a réussi à prendre en charge les 35 patients qui étaient aux urgences. "Maintenant que le service des urgences est vide, nous pouvons le rouvrir", affirme Julien Bondeux, aide soignant et représentant du personnel.

La victoire n'est pas totale, "le cauchemar continue parce qu'on n'a pas eu les lits supplémentaires qu'on demande", poursuit Julien Bondeux. Les aides soignants et infirmiers du service des urgences ne se fait pas de faux espoirs, "on est conscients qu'à la seconde où on sera de nouveaux surchargés, on sera obligés de fermer le service".

Pour régler le problème de manière durable, le personnel des urgences a demandé une réunion avec la direction de l'hôpital. "Si à la sortie de la réunion, on n'a pas gain de cause, on n'hésitera pas à faire grève", annonce Julien Bondeux.