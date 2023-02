Urgences saturées : l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle referme les portes du service

Jusqu'à vendredi, 14 heures, les urgences ne sont plus accessibles en libre accès aux patients. Désormais, il faut d'abord appeler le 15 qui s'occupe de rediriger le patient, ou non, vers les urgences. La situation arrive à peine quelques heures après la réouverture du service des urgences. "On en arrive là à cause du manque de lits d'hospitalisation" affirme Julien Bondeux, aide soignant de l'hôpital et représentant du personnel.

