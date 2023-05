Urgences saturées : le gouvernement lance une campagne de recrutement dans les centres de régulation médicale

C'est l'une des pistes privilégiées par le gouvernement pour tenter de désengorger les services d'urgences en France. François Braun, ministre de la Santé, a annoncé lundi sur franceinfo le lancement d'une campagne de recrutement d'assistants de régulation médicale dans les centres 15, baptisée "Réponds présent pour venir en aide".

Dans un contexte de flux tendu aux urgences, les médecins des centres d'appel du 15 sont chargés de diriger les patients qui le peuvent dans d'autres structures. Mais ils sont débordés : en 2022, certains centres 15 ont ainsi vu leur activité augmenter de plus de 30%. "C'est un métier extraordinaire qui permet d'évaluer très rapidement la situation et ensuite de passer l'appel à un médecin", a souligné le ministre. "Il faut absolument recruter. C'est pour ça que je lance une grande campagne pour faire connaître ce métier (...) On évalue à 2 ou 3 000 la nécessité d'en recruter dans l'immédiat.".

Selon une première affiche de cette campagne de recrutement, ce métier est accessible avec le niveau Bac. Le recrutement de ces assistants de régulation vise à désengorger les services d'urgences. Le ministre a précisé que l'accueil aux urgences conditionné à l'appel préalable du 15 était "une possibilité".

L'affiche de la campagne de recrutement des assistants de régulation médicale - Ministère de la Santé

Interrogé par ailleurs sur la saturation des urgences, François Braun a indiqué que la promesse d'Emmanuel Macron de "désengorger tous nos services d'urgence d'ici la fin de l'année prochaine (2024)" n'était pas "irréaliste, ni intenable". "On va y arriver", a lancé le ministre de la Santé.