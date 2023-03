Urgences saturées : le service d'accueil de l'hôpital de La Rochelle régule les entrées

L'hôpital Saint-Louis de La Rochelle est contraint de réguler l'accès des patients aux urgences depuis ce mercredi matin, suite à une forte affluence. Le personnel demande aux patients d'appeler le centre 15 avant de se rendre aux urgences. Un médecin régulateur vous orientera en fonction de vos besoins pour une prise en charge adaptée.

Cette régulation est en place jusqu'à jeudi soir. En ce moment, entre 100 et 120 patients quotidiens sont soignés aux urgences, et le centre 15 reçoit entre 800 et 1.000 appels par jour.