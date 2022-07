Urgo champion des brevets en Bourgogne-Franche-Comté

En 2021, Urgo est le champion du dépôt de brevets en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui veut dire que l'entreprise est celle qui a proposé le plus de projets innovants. Sur les 13 dossiers, Urgo n'en a pour l'instant dévoilé qu'un seul : le projet "Genesis", une peau artificielle. Les recherches se font dans les locaux d'Urgo Medical, à Chenôve où 180 employés travaillent à plein temps. Ils créent en quelque sorte les pansements de demain.

Les pansements du futur

Guirec Le Lous, le président d'Urgo Médical préfère rester discret sur ces 13 projets : normal puisqu'ils sont littéralement entrain d'être crées. Mais il voit quand même un point commun : " les patients sont de plus en plus acteurs de leur santé. On prend en charge des pathologies du quotidien avec de plus en plus de technologie".

Urgo suit cette logique depuis plusieurs années, le groupe commercialise par exemple des patchs contre les douleurs liées au règles pour les personnes qui souffrent d'endométriose : "c'est un patch d'électrothérapie, une technologie jusqu'ici réservés aux établissements de santé", précise le président d'Urgo Médical. En plus, ce patch est moins cher quand on l'utilise à la maison. On peut s'attendre à des produits de ce type dans les prochaines années, mais il faudra patienter un peu : ces projets seront commercialisés au minimum dans deux ans, voire dix pour certains.

Une peau artificielle révolutionnaire ?

La seule innovation dont Urgo a déjà parlé, c'est ce projet de peau artificiel, nommé "Genesis", une peau artificielle destinées aux grands brûlés."Elle permettra aux patients atteints de brûlures d'être traités plus rapidement, avec moins de douleurs", précise Guirec Le Lous. D'après lui, cette technologie, si elle fonctionne, sera le "Graal" pour les médecins. Si tout se passe bien, ce "défi technologique majeur", comme l'appelle Guirec Le Lous, sera relevé en 2032.