Plus que quelques heures avant de s'élancer pour une course de 169 kilomètres à travers les quatre massifs qui entourent Grenoble en Isère. Alors que les premières épreuves de l'UT4M 2018 débutent ce jeudi 23 août, l'épreuve reine commence ce vendredi à 16 heures.

Sur les 4 000 participants inscrits cette année à l'une des 12 courses de l'Ultra trail des quatre massifs (UT4M) autour de Grenoble (Isère), plus de 500 doivent participer à l'épreuve reine : le 160 Xtrem. A partir de ce vendredi, 16 heures, ils vont parcourir 169 kilomètres avec 11 000 mètres de dénivelé positif au cœur du Vercors, de la Chartreuse, de Belledonne et de l'Oisans.

Le calme avant la tempête

Durval Da Cruz s'est lancé dans l'ultra-trail, il y a un an et demi. "En 2017, je n'ai fait que la moitié de l'UT4M, 80 kilomètres, explique cet ingénieur lyonnais de 51 ans. En fait, je suis arrivé épuisé. Du coup cette année, je me préserve totalement avant le départ." Il a enchaîné les courses de préparation toute la saison, avant le calme plat cette semaine.

Laure Garenne, une institutrice de 34 ans récemment installée à Grenoble, adopte la même technique. Elle fait partie de la cinquantaine de femmes inscrites. "Cette course c'est l'objectif de la saison, toutes les autres c'est juste de l'entraînement."

Mais elle avoue que, malgré son expérience, le plus dur ce ne sont pas les centaines de kilomètres avalés tout au long de l'année, mais ces quelques journées d'attente avant le départ. "Je cogite beaucoup, j'ai toujours des doutes." D'autant qu'elle doit faire attention a tout : petites blessures, sommeil, alimentation... "Depuis trois jours, je ne mange que des féculents matin, midi et soir. Je supprime tous les fruits pour ne pas avoir de problèmes intestinaux".

Un vrai défi

Les deux coureurs le reconnaissent, vu de l'extérieur l'ultra-trail peut sembler effrayant. "Mais c'est un vrai défi et surtout on est sûr de passer de magnifique moment en montagne, explique Laure. Pour moi, les couchers et levers de soleil vécus pendant les courses, c'est inimitable!". Durval lui choisi justement ces courses en fonction des paysages et de l'ambiance. "Et pour ça l'UT4M, c'est vraiment très sympa!".

