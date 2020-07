Des chiens pour dépister les malades du Covid-19, le projet de trois chercheurs strasbourgeois

Des chiens renifleurs de covid-19. C'est le projet que souhaitent lancer trois chercheurs strasbourgeois, grâce à deux start-up locales spécialisées dans la capture et le stockage d'odeurs. Les chiens sont en effet capables de sentir les maladies et les virus.

Grâce aux chiens, les dépistages du Covid-19 seraient plus nombreux, plus rapides et moins chers. "On pourrait imaginer que les passagers d'un avion, par exemple, soufflent dans un morceau de polymère. Les chiens pourraient ainsi détecter instantanément le coronavirus", explique Yves Rémond, professeur à l'école de chimie polymères et matériaux à Strasbourg et l'un des trois chercheurs du projet.

90 000 euros à trouver

Mais le projet, baptisé Covidog, peine à voir le jour. Les scientifiques n'ont pour l'instant réussi à réunir qu'une toute petite partie des 100 000 euros nécessaires. "Depuis quatre mois, nous sommes dans l'attente permanente de financement, alors que nous sommes prêts à démarrer quasiment instantanément," souligne Yves Rémond.

Le projet Covidog ne serait pas utile que pour le Covid-19 : il permettrait, selon Yves Rémond, "d'obtenir la signature olfactive de chaque virus et permettre une protection de masse." Des projets similaires à celui des trois chercheurs strasbourgeois sont en cours en Europe et aux Etats-Unis.