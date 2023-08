V and B Fest' : l'hôpital de Château-Gontier revoit ses plannings pour soigner des patients supplémentaires

La troisième édition du V and B Fest' aura lieu à Château-Gontier-sur-Mayenne du 25 au 27 août 2023.

La troisième édition du V and B Fest' débute ce vendredi 25 août à Château-Gontier-sur-Mayenne. L'année dernière, 90.000 festivaliers se sont rendus sur le site du château de la Maroutière pendant trois jours. Face à cette affluence dans le sud du département, certains Mayennais s'inquiètent des conséquences sur la prise en charge des secours. De nombreux festivaliers peuvent avoir besoin d'être soignés, notamment à cause d'alcoolisation excessive. Tout est mis en place pour les services d'urgences ne soient pas encombrés pendant les trois jours de festival.

Des équipes médicales renforcées au centre hospitalier du Haut-Anjou

Un dispositif important de secouristes est prévu à partir de ce vendredi 25 août et jusqu'à lundi midi. Une soixantaine de bénévoles de la Protection civile de la Mayenne sont mobilisés sur le site : il y aura également trois médecins urgentistes et trois infirmiers présents pendant tout le festival. Le président de l'association, Rémy Besson, affirme que le V and B Fest' n'a aucun impact sur les secours. En août 2022, sur 600 interventions réalisées en trois jours, seulement sept patients ont dû être transportés à l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne. Le transfert a été assuré par les bénévoles de l'association : cette prise en charge a permis de ne pas surcharger les pompiers.

Le centre hospitalier du Haut-Anjou, de son côté, a réorganisé ses plannings pour libérer de la place dans les blocs opératoires. Les opérations non-urgentes, qui peuvent être reportées plus tard, ont été déprogrammées, ce qui permet à l'hôpital de prendre en charge, si besoin, des patients supplémentaires. Les équipes médicales ont également été renforcées. La plupart des médecins anesthésistes seront par exemple mobilisés sur ce week-end de festival.

En cas de problème de santé la nuit, les patients doivent appeler en priorité le 15 ou le 116-117 avant de se rendre aux urgences du centre hospitalier du Haut-Anjou.