"On va être plus zen" : les pharmaciens soulagés par le déremboursement des tests Covid-19

Dans la petite salle à l'arrière de sa pharmacie en centre-ville de Pau, là où elle a parfois fait 35 tests antigéniques par jour, Audrey se réjouit. "Avec le déremboursement des tests, on a beaucoup moins de rendez vous pour les tests antigéniques. Sans surprise." Pour cette pharmacienne, c'est un véritable soulagement. "On va avoir le temps de faire notre vrai métier de pharmacien" explique-t-elle.

Car entre les prises de rendez vous, les prélèvements, le nettoyage, les papiers à faire pour générer des QR codes ensuite..."Faire des tests antigéniques nous bloquait une à deux personnes chaque jour. C'est extrêmement chronophage" souligne Audrey. "Et puis parfois on nous insultait quand nous n'avions plus de rendez-vous. Sans les tests antigéniques, on va être plus zen".

Encourager la vaccination

"D'un point de vue politique, je pense qu'il fallait mettre un terme à ces tests remboursés pour encourager la vaccination" explique quant à elle Valérie, pharmacienne également dans le centre de Pau.

C'est tout le problème pour Pierre, venu se faire tester ce jeudi. Il refuse la vaccination catégoriquement. "J'espère que le pass sanitaire finira bien le 15 novembre. En attendant j'ai demandé à mon médecin des ordonnances. Au départ il ne voulait pas mais j'ai un peu insisté et il m'a fait _une ordonnance pour quatre tests pendant un mois_. Il n'a pas été très généreux, ça va être un peu juste, mais je vais me débrouiller. En tout cas je ne céderai pas à la vaccination" s'exclame-t-il.

Les tests antigéniques couteront une vingtaine d'euros, et les PCR, quarante-quatre euros, pour ceux qui n'ont ni ordonnance ni certificat de vaccination.