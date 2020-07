Vacances d'été : après manger, faut-il vraiment attendre pour se baigner ?

Nos parents et grands-parents nous l'ont répété durant toute notre enfance : il est impératif de toujours attendre au moins deux ou trois heures après un repas pour aller se baigner. Un conseil de prudence un peu exagéré qui relève plus du mythe que de la réalité.

Chaque été à la plage, c'est une interdiction qui se transmet de génération en génération. Les enfants impatients d'aller se jeter à l'eau doivent attendre deux ou trois heures avant de se baigner après leur repas. Mais cette recommandation est un peu excessive.

La digestion n'augmente pas le risque d'hydrocution

La raison invoquée pour expliquer cette crainte de la baignade après un repas est liée à la digestion. Celle-ci augmente notre température corporelle. Et un corps très chaud plongé dans une eau très froide, cela peut engendrer un choc thermique et une hydrocution.

De plus, comme se baigner est une activité fatigante, il est déconseillé de le faire pendant la digestion pour éviter les crampes ou les malaises dans l'eau. Eh bien, en réalité, cette croyance populaire est un peu exagérée !

La chaleur générée par la digestion n'est pas assez importante pour créer une hydrocution à elle toute seule et les seules crampes que l'on risque sont des crampes d'estomac. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre des heures après le repas.

Eviter de plonger brutalement dans l'eau après des heures sous le soleil

Mais si la digestion ne peut à elle seule provoquer un phénomène d’hydrocution, le risque existe. Lorsque la température du corps est élevée et que l’on rentre brutalement dans l’eau froide, la peau se refroidit très vite. Les vaisseaux se contractent rapidement, provoquant une augmentation de l’hypertension artérielle, et le cœur est perturbé (vertiges, pertes de conscience, voire arrêt cardiaque).

Ce qu’il faut faire pour l’éviter :