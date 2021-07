Vacances d'été : les centres de vaccination réduisent leur activité

Durant la période estivale, et pour permettre à tout le monde de se reposer, y compris les soignants en charge de la vaccination, de nombreux centres réduisent leur activité à compter du 18 juillet. Les centres de Montélimar et Annonay, par exemple, ne vaccineront plus le dimanche, le centre de Saint-Jean-en-Royans sera fermé en août et les horaires de vaccination seront réduits à Romans, Valence, ou Etoile-sur-Rhône.

Les soignants ont besoin de souffler, explique Julien Alloin, responsable du centre d'Etoile : "_On ne peut pas demander plus aux professionnels de santé que ce qu'ils ont déjà fait_. Quand vous avez été sur le pont depuis un an et demi, il est plus que logique et normal que les gens puissent prendre des vacances."

Pas question, pour autant, de stopper la vaccination, alors il faut s'adapter pour tourner tout l'été. Le personnel habituel sera mobilisé, mais avec du renfort, explique Mathilde Jahier, directrice du centre d'Annonay : "On va associer également les infirmières libérales, on a aussi des médecins retraités volontaires qui viennent nous aider et de jeunes internes."

Reste une inconnue : y aura-t-il encore du monde à vacciner ? La campagne de vaccination ralentit, les centres ne tournent plus à plein régime et les vacances ne devraient rien arranger. En Ardèche, par exemple, le centre du Cheylard est déjà fermé, faute de candidat à la vaccination.