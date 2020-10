Vacances de la Toussaint : attention aux rassemblements privés, familiaux prévient l'ARS des Pays de la Loire

Alors que les vacances de la Toussaint commencent, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire invite à limiter les rassemblements privés, familiaux et amicaux à plus de 6 personnes afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans la région.

L'ARS invite à limiter les rassemblements privés à plus 6 personnes

Dans un communiqué, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire appelle "au respect scrupuleux des gestes barrières dans toutes les situations du quotidien". Les indicateurs épidémiologiques se dégradent dans la région, en Mayenne notamment : "si rien ne s'améliore, nos hôpitaux seront confrontés à de très nombreuses admissions" selon l'ARS.

Les autorités sanitaires invitent donc, alors que les vacances de la Toussaint débutent, à limiter les rassemblements privés, familiaux, amicaux à plus de 6 personnes. Beaucoup de foyers de contaminations trouvent en effet leur origine dans la sphère privée : "il est à craindre que ces retrouvailles familiales, amicales, sans respect des gestes barrières, soient l'occasion de contaminer les personnes âgées et les plus fragiles".

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire demande à la population de "limiter au maximum les interactions sociales qui ne respectent pas les gestes barrières" même avec des proches.