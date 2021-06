Le Vaccibus, centre de vaccination itinérant des pompiers de l'Hérault

"Si la montagne ne vient pas à toi...", les pompiers de l'Hérault semblent guidés par ce proverbe pour lutter contre le coronavirus. Après avoir fait étape, jeudi, quartier de la Paillade à Montpellier, le Vaccibus, centre de vaccination itinérant du Sdis 34, était à Saint-Bauzille-de-Putois ce vendredi matin. Quelques tables posées à l'ombre des arbres et une grande tente rouge dressée devant la bibliothèque du village.

Anne-Marie a reçu sa première injection. Pour elle, les choses sont claires et nettes : "jusqu'à hier, je ne voulais pas me faire vacciner parce que déjà j'avais peur et puis pas envie de prendre rendez-vous mais du fait que ce soit ici et fait par des pompiers, ça m'a rassurée". Elle poursuit en riant, "je me suis dit que s'il arrive quelque chose, on est pris en charge direct".

La mission première des sapeurs-pompiers, c'est la protection des populations. Là, nous sommes au cœur de notre métier, nous sommes heureux, les gens sont heureux, dans le but d'avancer et de retrouver une vie normale"- (Valentin Bruyère du Sdis 34)

Le parcours de vaccination est classique. Il faut d'abord remplir un formulaire, répondre à quelques questions du médecin et se rendre sous la tente pour se faire administrer une dose du sérum Pfizer. Le Vaccibus reviendra le 16 juillet, au même endroit, pour la seconde dose.

En fin de semaine prochaine, il devrait faire une halte à la cité Gély, autre quartier populaire de Montpellier.

