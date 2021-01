La campagne de vaccination contre le coronavirus s'accélère en Picardie

"On entre dans la phase pilote où on vaccine les résidents et les personnels de plus de 50 ans qui le souhaitent. La semaine prochaine commence la phase de déploiement où tous les établissements identifiés seront vaccinés." "La difficulté c'est surtout de recueillir le consentement éclairé des patients. Et quand ils n'ont pas toutes leurs facultés cognitives il faut avoir le consentement des familles, et ça met un peu plus de temps. Cette phase pilote permet de détecter les grains de sable et d'y pallier si besoin. Pour que le semaine prochaine on gagne du temps." précise Franck Perez.

Est-ce que la campagne de vaccination va assez vite?

"Pour moi oui elle va assez vite, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Si on va à marche forcée ça serait contre-prductif, et ça accentuerait la méfiance des gens."Le vaccin n'est pas obligatoire, mais il faut convaincre les gens."

"Nous les infirmiers libéraux, notre rôle va être de vacciner. On pourra l'injecter en présence d'un médecin pour qu'il intervienne à tout moment. Il va falloir des bras et de l'organisation."

Une stratégie vaccinale critiquée pour sa lenteur et sur laquelle un conseil citoyen pourra s'exprimer pour le constituer : 35 personnes vont commencer aujourd'hui à être tiré au sort partout en France.

Une première étape de vaccination qui doit durer 6 à 8 semaines. A chaque vaccin une deuxième dose devra être administrée 3 semaines plus tard. "Dès le mois de février" a promis le ministre de la santé sur son compte Twitter, les premiers centres de vaccination ouvriront en ville, pour les 75 ans et plus et les 65 ans et plus. Olivier Véran souligne que la vaccination est une chance et que tout le monde sera progressivement vacciné par ordre de priorité La Haute Autorité de Santé vise le troisième trimestre 2021 pour généraliser le vaccin à toutes les personnes de plus de 18 ans.