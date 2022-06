Vaccin anti-Covid : qui a le droit à une dose de rappel, alors que le nombre de cas repart à la hausse ?

En trois semaines, le nombre de contaminations au Covid-19 a triplé en France, passant de moins de 18.000 cas positifs par jour fin mai à 55.000 environ actuellement, selon le dernier bilan de Santé Publique France ce vendredi. Dans ce contexte, le gouvernement n'envisage pas pour l'instant de nouvelles restrictions mais les personnes concernées par la dose de rappel sont appelées à se faire vacciner.

Qui est concerné par la deuxième dose de rappel ?

Le ministère de la Santé rappelle sur son site que les personnes âgées de plus de 60 ans, avec ou sans comorbidité, sont éligibles à la deuxième dose de rappel anti-covid, autrement dit à une quatrième dose de vaccin.

A partir de trois mois après l’injection du premier rappel pour les personnes âgées de 80 ans et plus, les résidents en EHPAD et en USLD;

A partir de six mois après l’injection du premier rappel pour les personnes âgées de 60 à 79 ans.

"L’injection de cette deuxième dose de rappel doit permettre de renforcer leur protection contre les formes graves de la maladie et les décès, dans le contexte actuel de forte circulation du virus", indique le ministère de la Santé.

Le rappel vaccinal recommandé à partir de 12 ans

Si la campagne de deuxième rappel de vaccin s'adresse aux plus de 60 ans, les autorités scientifiques recommandent un rappel pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus dont l’immunité donnée par le vaccin face au Covid-19 tend à diminuer au fil des mois après l’obtention du schéma vaccinal complet, en particulier face aux variants Delta et Omicron.

Dès 3 mois pour les personnes âgées de 18 ans et plus après la dernière dose du schéma initial;

Dès 6 mois après la dernière injection pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans;

Pour les personnes immunodéprimées, il est recommandé de suivre l’avis de leur professionnel de santé quant au schéma vaccinal le plus adapté.

Ce qu'il faut savoir pour les personnes vaccinées avec Janssen

Les personnes vaccinées avec Janssen doivent recevoir une deuxième injection à partir de quatre semaines après leur vaccination, puis une dose de rappel dès trois mois après de la deuxième dose. Les personnes ayant eu une infection au Covid-19 puis une dose de Janssen, sont éligibles à la dose de rappel dès quatre semaines après leur injection.

Pour les personnes ayant eu le Covid-19 après leur injection de Janssen :

Si infection moins de 15 jours après l’injection : les personnes reçoivent une dose additionnelle de vaccin ARNm quatre semaines après l’infection. Elles sont éligibles au rappel vaccinal dès trois mois après cette dose additionnelle;

Si infection plus de 15 jours après l’injection : les personnes n’ont pas besoin de compléter leur schéma vaccinal avec une dose additionnelle. Elles sont éligibles au rappel dès trois mois après l’infection.

Une infection correspond à une injection

Les personnes ayant contracté le Covid-19 après leur schéma vaccinal initial n'ont pas besoin de faire de dose de rappel. En revanche, pour les personnes souhaitant sortir du territoire national, le rappel vaccinal doit être fait pour avoir un certificat de vaccination valide.