Vaccin anti-Covid : des super-congélateurs dans cinq hôpitaux des Pays de la Loire

Ils serviront à stocker les doses du vaccin Pfizer-BioNTech : des super-congélateurs débarquent dans les centres hospitaliers de Nantes, la Roche-sur-Yon et Angers, ce mardi 22 décembre. Deux autres seront livrés au Mans et à Laval au début du mois de janvier.

Les super-congélateurs destinés à stocker les doses de vaccin Pfizer-BioNTech arrivent ce mardi 22 décembre dans trois centres hospitaliers des Pays de la Loire, selon l'agence régionale de santé : à Nantes, La Roche-sur-Yon et Angers. Les hôpitaux de Laval et du Mans en recevront chacun un début janvier.

30.000 à 300.000 doses à l'intérieur

"Ces super-congélateurs, ça n'est pas une question de taille", sourit Benoît James, conseiller auprès du directeur de l'ARS Pays de la Loire, "c'est une question de température : _il faut qu'ils puissent respecter la température de -80 degrés_. Ça ressemble à des gros congélateurs comme l'on pourrait avoir à domicile."

Les tailles des cinq congélateurs commandés varient en fonction de la population du département. Ils peuvent stocker entre 30.000 et 300.000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech.

Ils permettent de pouvoir décongeler les vaccins en fonction des besoins

Ces super-congélateurs sont essentiels pour la campagne de vaccination à venir. "Si on le stocke à une température classique de réfrigérateur, entre -2 et 8 degrés, le vaccin n'est stable que pendant cinq jours, poursuit-il. _Ces lieux de stockage permettent de pouvoir décongeler les vaccins au fur et à mesure des besoins_."