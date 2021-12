Vaccin anti-Covid : en Mayenne près de 20.000 doses de rappel vaccinal injectées par semaine espère l'ARS

- L'épidémie gagne-t-elle du terrain dans des territoires particuliers en Mayenne ?

Alors aujourd'hui la Covid-19 tend à se diffuser partout dans le département. On observe une dispersion territoriale, d'où un certain nombre de mesures qui vont être prises, concernant par exemple le dépistage.

- Par où la cinquième vague est arrivée chez nous ?

C'est un peu compliqué de l'expliquer, mais les territoires du sud du département ont été impactés les premiers. Peut-être en raison d'une influence des départements voisins, mais on voit bien aujourd'hui que la courbe est ascendante et concerne l'ensemble des territoires de la Mayenne.

- Est-ce qu'une catégorie d'âge est plus concernée par l'épidémie de coronavirus ?

Oui nous avons quelques éléments statistiques. On remarque que la diffusion peut se faire très rapidement dans la population des enfants âgés de 6 à 10 ans. Le taux d'incidence est plus élevé avec 542 nouveaux cas pour 100.000 habitants. La diffusion se fait en lieu clos, malgré toutes les précautions des équipes enseignantes par exemple.

- Faut-il vacciner les 6-10 ans très rapidement du coup ?

La décision de la vaccination appartiendra aux autorités nationales, à partir des avis des scientifiques et de la Haute Autorité de Santé. Mais on voit bien que dans cette population, le virus peut circuler rapidement. La diffusion du virus concerne aussi des populations d'autres tranches d'âge qui n'ont pas encore fait leur vaccination ou qui n'ont pas encore bénéficié du rappel. Donc, on ne peut que conseiller à la population mayennaise de se faire vacciner et de prendre rendez-vous auprès d'un professionnel de santé ou d'un centre de vaccination pour bénéficier de cette protection.

- De nombreux clusters ont été détectés il y a quelques semaines après des moments festifs qui rassemblaient des personnes âgées (thés dansants par exemple). Est-ce encore le cas aujourd'hui ?

On a effectivement constaté un certain nombre de clusters ou de signalements, en particulier à la rentrée de septembre concernant ce type de manifestations ou de festivités. Et grâce aux messages des organisateurs mais aussi des maires dans les collectivités, ces signalements sont aujourd'hui moins nombreux parce que les regroupements des gens sont moins nombreux. Et lorsqu'il y a des petits regroupements, les protocoles sanitaires sont maintenant bien respectés.

- Faut-il désormais intensifier les dépistages pour lutter contre cette cinquième vague ?

Oui nous allons dès la semaine prochaine donner les moyens à la population mayennaise de se faire dépister de manière encore plus intense. Il y a des dispositifs qui sont maintenant bien connus : les laboratoires de la Mayenne, les médecins généralistes, les pharmacies. Et nous avons aussi des médiateurs lutte anti-covid, qui opèrent un certain nombre d'opérations de dépistage dans des lieux pour lesquels les taux d'incidence sont élevés. La Fédération de la protection civile va à nouveau déployer des moyens.

- Avec des stands mobiles comme l'année dernière ?

L'organisation est en train d'être travaillée. Est-ce qu'on sera sur des stands mobiles, des barnums ou des points fixes en lien avec avec les collectivités ? Ce n'est pas encore complètement défini. Mais l'idée c'est effectivement de renforcer la capacité à se faire dépister et d'aller au plus proche des territoires.

- Y aura-t-il une intensification de la campagne de rappel du vaccin contre la Covid-19 ?

Oui nous sommes mobilisés en Mayenne avec les professionnels de santé pour réaliser un objectif de 17 à 20.000 injections par semaine.