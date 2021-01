Vaccin anti-covid : "On gère la pénurie", 220 doses pour le conseil de l'Ordre des médecins pour 800 demandes

De nombreux médecins libéraux de plus de 50 ans veulent se faire vacciner contre le coronavirus en Moselle. Le conseil de l'Ordre des médecins a reçu plus de 800 demandes mais n'a obtenu que 220 doses pour sa grande opération de vaccination ce week-end, en attendant de nouveaux arrivages.

Parmi les 3.800 médecins libéraux de Moselle, nombreux sont ceux qui veulent se faire vacciner contre le coronavirus. En parallèle des centres de vaccinations qui ont ouvert cette semaine dans le département pour les soignants de plus de 50 ans, l'Ordre des médecins de la Moselle organise ce samedi et ce dimanche une grande opération de vaccination de ses adhérents de plus de 50 ans en activité. L'Ordre 57, basé à Longeville-les-Metz a reçu plus de 800 demandes de vaccination mais pour l'instant, ils n'ont obtenu des autorités de santé que 220 doses.

Nous ne pouvons que gérer la pénurie - le président de l'Ordre des médecins

"Je reçois beaucoup de demandes, des mails, des SMS mais nous ne pouvons que gérer la pénurie, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a", explique Laurent Dap, le président de l'ordre des médecins de la Moselle. Le conseil de l'Ordre a donc décidé de sélectionner les 220 premières demandes, "les autres", explique Laurent Dap, "pourront se rendre dans les centres départementaux de vaccinations des soignants". Il espère également de nouveaux arrivages rapides de vaccins pour satisfaire la demande, comme le gouvernement s'y est engagé.

Pour se protéger et pour montrer l'exemple

Pour le président de l'ordre des médecins de la Moselle, si les praticiens sont aussi nombreux à vouloir se faire vacciner, c'est une bonne chose : "C'est pour se protéger mais aussi pour montrer l'exemple". Plus de la moitié des français sont encore réticents face à ce vaccin anti-covid.

