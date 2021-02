Vaccin anti-covid : la députée LREM de Gironde Véronique Hammerer déplore des "trous dans la raquette"

"Il y a des problèmes de mise en place de centres de vaccination", concède Véronique Hammerer, députée La République en marche de la 11ème circonscription de la Gironde, invitée de France Bleu Gironde lundi 8 février. Depuis quelques semaines, plusieurs centres de vaccination affichent complets, notamment dans les zones rurales. "On remarque des trous dans la raquette sur la programmation sanitaire avec le planning des médecins, notamment à Saint-André-de-Cubzac où ils ont du mal à se coordonner", explique-t-elle. "Quand on a la chance d'avoir des pôles pluridisciplinaires, comme à Saint-Savin ou à Blaye, ça va tout de suite mieux."

Autre "trou dans la raquette" relevé par la député marcheuse, alors que les premiers soignants du CHU de Bordeaux se sont fait vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca à l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac ce dimanche : la vaccination des personnes âgées de 65 à 75 ans. "AstraZeneca n'est pas efficace dans cette fourchette d'âge", continue Véronique Hammerer. "Aujourd'hui, ce n'est pas un public prioritaire, pourtant il y a des personnes qui sortent de cancer ou qui ont des maladies cardiovasculaires, et qu'il faut absolument faire vacciner." La députée girondine veut cependant rassurer, alors que les doses de Pfizer/BioNtech arrivent toujours avec du retard : "Je ne parlerais pas de pénurie. Ce retard ralentit la vaccination mais ça va redémarrer d'ici huit jours, il ne faut pas s'inquiéter."

La navette fluviale entre Royan et Bordeaux toujours en suspens

Sur le projet de navette fluviale entre Royan, Blaye et Bordeaux, Véronique Hammerer veut pousser un coup de gueule, alors que la Région hésite à donner son feu vert à ce nouveau moyen de transport. "Pour moi, l'intérêt du citoyen est plus important que les politiques politiciennes", explique-t-elle. Une nouvelle réunion de concertation a eu lieu il y a quelques jours. "On a eu les faveurs de l'Etat, mais étaient absents la métropole, la communauté de communes de l'Estuaire, le président de région Alain Rousset n'était pas là non plus. C'est pour moi un peu bafouer ce territoire de Haute Gironde qui a plus que besoin de mobilité, ça fait 30 ans qu'on en parle et rien ne se passe."

Je mets autant de temps pour faire Bordeaux-Paris que pour aller de chez moi à Bordeaux, ce n'est pas normal.

"J'espère qu'un jour, ce projet verra le jour", dit la député du Blayais. "Il faut que les citoyens se mobilisent davantage, les élus locaux aussi. Il faut absolument que la Région, qui est compétente en transports, soit avec nous." Véronique Hammerer précise que "la navette, c'est un transport parmi d'autres. Je mets autant de temps pour faire Bordeaux-Paris que pour aller de chez moi à Bordeaux, ce n'est pas normal. Donc cette navette fluviale, c'est un moyen de transport rapide, qui peut être performant, mais il faut qu'il y ait plusieurs collectivités pour porter le coût de l'investissement et du fonctionnement".

La députée de la 11ème circonscription de Gironde est aussi revenue sur les inondations de la semaine dernière, qui ont aussi touché Guître et Sablons. Selon elle, l'état de catastrophe naturelle, annoncé vendredi par le Premier ministre en visite dans le Lot-et-Garonne, est "plus que nécessaire".