Vaccin anti Covid : la Mayenne dans l'attente de ses premières doses

Les premières vaccinations anti-Covid devraient débuter, en Mayenne, début janvier. Avant cela, la HAS, la Haute Autorité de Santé, doit délivrer son feu-vert. Cela devrait avoir lieu jeudi matin. C'est alors seulement, que les premières consultations vaccinales pourront débuter, des consultations au cours desquelles, les patients donneront, s'ils le souhaitent, leur autorisation pour recevoir le vaccin. Sachant que les premiers servis seront les résidents des Ehpad. Pour ceux qui ne seraient pas en capacité de comprendre cette vaccination, un tuteur ou une personne proche pourra, ou non, donner son autorisation. Le temps de mettre en place ces consultations, les vaccins ne seront probablement pas délivrés avant début janvier.

Laval attend son super-congélateur

Le seul vaccin proposé, pour le moment est celui de Pfizer-BioNTech, qui nécessite une conservation à - 80°. A ce jour, la Mayenne ne dispose pas d'un "super congélateur", capable de produire des températures aussi basses. Il devrait arriver au Centre Hospitalier de Laval, mi-janvier. Ce n'est qu'alors que pourront démarrer, pour les Ehpads du groupe hospitalier, les premières consultations vaccinales. Plusieurs de ces super congélateurs sont déjà arrivés en Pays de la Loire : https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/vaccin-anti-covid-des-super-congelateurs-dans-cinq-hopitaux-des-pays-de-la-loire-1608654436

Trois Ehpad pour commencer

En attendant, trois Ehpad, non rattachés aux hôpitaux, vont pouvoir recevoir les premières doses vaccinales. Les vaccins seront acheminés par camion, sous haute surveillance, depuis l'usine de fabrication, en Belgique. Ils seront alors distribués dans les pharmacies où ils seront conservés à - 3 ou - 4 ° et ils devront être injectés dans les quatre jours, sous peine d'être considérés, ensuite, comme périmés.

En attendant la vaccination, l'hôpital sous tension

Le service de réanimation de l'hôpital de Laval se trouve de nouveau sous tension. De 18 lits, on est passé à 14, pour cause de manque d'effectifs suffisants. Résultat, six patients Covid et non-Covid, ont dû être transférés dans des hôpitaux d'Angers et du Mans. Les médecins et les personnels soignants craignent l'arrivée d'une "troisième vague" de Covid-19, après les fêtes, ce qui pourrait entraîner une nouvelle saturation des services et l'annulation d'une partie plus importante des activités programmées.