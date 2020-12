Vaccin anti-Covid : le super-congélateur est arrivé en Mayenne, installé au centre hospitalier de Laval

Le super-congélateur, destiné à la conservation du vaccin anti-Covid, est arrivé en Mayenne, au centre hospitalier de Laval indique la direction de l'établissement. Pour l'instant il ne fonctionne pas, il est en cours de qualification technique.

Ce congélateur à très basse température permet de stocker le vaccin de Pfizer dont bénéficieront en premier, en France, les résidents des maisons de retraite. En fonction de sa taille et de la population d'un département, entre 30.000 et 300.000 doses de vaccin pourront y être entreposés. "Ces super-congélateurs, ça n'est pas une question de taille", explique Benoît James, conseiller auprès du directeur de l'ARS des Pays de la Loire, "c'est une question de température : il faut qu'ils puissent respecter la température de -80 degrés. Ça ressemble à des gros congélateurs comme l'on pourrait avoir à domicile."

Ces super-congélateurs, 5 au total dans la région Pays de la Loire (Nantes, La Roche-sur-Yon, Angers, Le Mans, Laval) sont essentiels pour la campagne de vaccination à venir. "Si on le stocke à une température classique de réfrigérateur, entre -2 et 8 degrés, le vaccin n'est stable que pendant cinq jours, poursuit-il. Ces lieux de stockage permettent de pouvoir décongeler les vaccins au fur et à mesure des besoins.