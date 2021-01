Vaccin anti-covid : quelle stratégie en cas de pénurie ?

L'accélération de la campagne de vaccination, élargie mardi aux pompiers, aides à domicile et soignants de plus de 50 ans, fait craindre une pénurie de doses. L'autorisation prévue mercredi du vaccin Moderna par l'Agence européenne du médicament pourrait ne pas suffire.

Accélérer la vaccination sans provoquer une pénurie de vaccins : c'est le défi que devra relever le gouvernement. Certains pays ont décidé de décaler la deuxième injection afin de vacciner rapidement plus de monde.

La crainte d'une pénurie

En élargissant la vaccination aux pompiers, aides à domiciles et soignants de plus de 50 ans, en plus des résidents des Ehpad à risque de plus de 65 ans, le nombre de vaccination a réaliser d'ici fin janvier est de deux millions. En rajoutant les plus de 75 ans vivant à domicile, le public prioritaire pour la vaccination grimpe à 7 millions selon les calculs de "l'oeil du 20h" de France 2 du 5 janvier 2021.

Mais la France ne sera livrée d'ici fin janvier que d'1,4 million de dose du vaccin Pfizer/BioNTech rappelle le Parisien/Aujourd'hui en France. Le quotidien a appris auprès de Pfizer que l'usine belge livre la France à raison de 500.000 doses hebdomadaires, en attendant de pouvoir augmenter la cadence grâce à l'usine rachetée à Marbourg en Allemagne qui permettra de livrer 750 000 doses par semaine à partir de mars en France.

500 000 doses Moderna par mois dès la mi-janvier

L'Agence européenne des médicaments (EMA) reprend mercredi son évaluation du vaccin Moderna contre le Covid-19. Conçu sur le même modèle que celui de Pfizer/BioNTech celui de l'ARN messager, une molécule qui ordonne à l'organisme de fabriquer des anticorps, il nécessite également deux injections. Si comme on s'y attend l'Europe l'autorise, la France devrait recevoir chaque mois de 500 000 doses à partir de mi-janvier.

Jouer sur les doses pour vacciner plus de monde

Face a un rebond de l'épidémie lié à un variant plus contagieux, les autorités britanniques ont décidé de donner la première dose de vaccin à plus de monde, sans attendre, et de décaler la date de la deuxième injection trois mois après la première, soit bien au-delà des trois à quatre semaines recommandées.

Mais Pfizer/BioNTech a prévenu mardi qu'il fallait deux injections espacées de 21 jours pour une efficacité maximale. Les experts de l'OMS recommandent eux-aussi le même délai, mais qui peut être rallongé, disent-ils, jusqu'à six semaines maximum dans certains cas exceptionnels. Six semaines, c'est le choix fait par le Danemark.

"C'est une hérésie. On ne sait pas du tout ce que cela donne, cela risque d'altérer l'efficacité de la vaccination, c'est du grand n'importe quoi" confie Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor (Créteil)

La question divise les experts. Retarder la seconde dose - considérée comme cruciale pour une protection à long terme - ne devrait être fait que pour des gens de moins de 65 ans et sans risques spécifiques estime Howard Forman, un expert en santé publique à l'université de Yale.

Concernant l'injection d'un vaccin différent d'une dose à l'autre, comme l'envisage le Royaume-Uni, cela pourrait fonctionner en théorie estime l'immunologue Akiko Iwasaki, mais les experts s'accordent pour dire que cela nécessite des recherches supplémentaires.

Enfin, une étude est également en cours pour déterminer si l'injection de demi-doses du vaccin de Moderna confère la même protection que des doses complètes, selon John Mascola, des Instituts nationaux de santé américains (NIH) dont les propos ont été rapportés par le New York Times.