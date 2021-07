Vaccin anti-covid : une 100 000è injection réalisée à Nancy

Elle reçoit la 100 000è injection réalisée dans les deux centres grande capacité gérés par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle : le centre Prouvé de Nancy et l'espace Montrichard de Pont-à-Mousson.

Elvire Malnoury, étudiante en sciences politiques, n'a pas été choisie tout à fait par hasard. Elle a à peine 20 ans. "Je me sens plus protégée", confie-t-elle à l'issue de son second vaccin.

J'aime bien penser qu'on pourra avoir plus de vie sociale par la suite grâce à cette vaccination - Elvire, à peine 20 ans

1 700 injections ont été réalisées ce jeudi 1er juillet au centre Prouvé. Mais il y a moins de candidats à la vaccination. "On constate un ralentissement des premières injections et on sait que dans 3 à 4 semaines on va avoir un effondrement. Si on n'a plus de première injection, on n'aura pas de deuxième, mécaniquement", note Jérôme Petitpoisson, directeur du SDIS 54.

"Ce ralentissement nous a incités à communiquer et à inciter les jeunes pas encore vaccinés qui, les beaux jours arrivants, les mesures de confinement étant levées, ne mesurent pas l'impact qu'aura la vaccination sur la reprise d'une crise épidémique peut-être à l'automne."

Variant Delta

Un Meurthe-et-Mosellan sur deux a désormais reçu au moins une dose de vaccin (50,1%), c'est moins que la moyenne nationale (63%). A l'approche des grandes vacances, il ne faut pas relâcher les efforts, selon le délégué départemental de l'Agence régionale de Santé Grand Est, Franck Gérolt. "Aujourd'hui, nous avons tous les outils, les centres, les stocks pour pouvoir accentuer cette vaccination qui est nécessaire. D'autant plus avec la présence du variant Delta sur le territoire. Il faut être prudent, on doit se donner l'ensemble des moyens pour vacciner au maximum."

Les centres de vaccination Prouvé de Nancy et Montrichard de Pont-à-Mousson vaccinent désormais sans rendez-vous. Près de 90% des centres de vaccination de Meurthe-et-Moselle vont rester ouverts cet été. Dans le Grand Nancy, des opérations de vaccination itinérante sont mises en place.

Les points de vaccination itinérante cet été dans le Grand Nancy :

Vendredi 2 juillet : Palais du Gouvernement à Nancy, de 16h à 23h. Compagnons du devoir à Jarville-la-Malgrange, de 19h à 21h. Maison paroissiale Ste Jeanne de Chantal à Ludres, de 14h à 17h.

Jeudi 8 juillet : mairie de quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, de 9h30 à 17h30.

Vendredi 9 juillet : Secours catholique, de 9h à 18h. CHRS Camille Mathis à Nancy, de 9h à 12h.

Samedi 10 juillet : place Maginot à Nancy, déballage commerces, de 13h à 18h.

Lundi 12 juillet : pension de famille Myosotis à Vandœuvre-lès-Nancy, de 9h à 12h.

Mardi 13 juillet : résidence ADOMA à Nancy, de 9h à 12h.

Jeudi 15 juillet : Compagnons d’Emmaüs à Vandœuvre-lès-Nancy, de 9h à 12h.

Vendredi 16 juillet : Hôtel de Ville, place Stanislas à Nancy, de 16h à 22h30.

Jeudi 22 juillet : CRS 39 à Jarville-la-Malgrange, de 9h à 12h. Maraude auprès des personnes sans domicile fixe, dans la Métropole, de 14h à 22h.

Dimanche 25 juillet et lundi 9 août : Porte Ste-Catherine à Nancy, marché des Métiers d’art, de 10h à 19h.

Mardi 27 juillet : maraude auprès des personnes sans domicile fixe, dans la Métropole, de 14h à 22h.

Jeudi 26 août : quartier Alstom à Nancy, festival Oberlin Musiques Électroniques, de 18h à 23h.

Dimanche 29 août : quai Lecreulx à Nancy, fête du Canal, de 10h à 19h.

Juillet-août : tous les mercredis, le matin à la Maison du Temps Libre à Heillecourt (sans rendez-vous) et l’après-midi en mobilité, de 16h à 20h.