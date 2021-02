Vaccin AstraZeneca : 273.000 doses sont réparties en France à partir de ce samedi

Dans un premier temps, le vaccin à adénovirus d'AstraZeneca s'adresse dès ce samedi aux professionnels de santé et du médico-social de moins de 65 ans, ainsi qu'aux personnes de 50 à 64 ans, qui présentent des comorbidités, dans un deuxième temps.

Une première livraison à partir de ce samedi de 273.600 doses du vaccin contre le Covid-19, de la firme AstraZeneca. Elles seront réparties entre 117 établissements en France, dont 7 à l'Outre-mer, indique un communiqué de la direction générale de la Santé (DGS). Une deuxième livraison de 304.800 doses aura lieu la semaine prochaine.

Dans un premier temps, le vaccin à adénovirus d'AstraZeneca - et non à ARN messager comme celui de Pfizer ou Moderna - s'adresse dès ce samedi uniquement aux professionnels de santé et du médico-social de moins de 65 ans, ainsi qu'aux personnes de 50 à 64 ans, qui présentent des comorbidités, dans un deuxième temps.

Le vaccin suédo-britannique est le troisième à avoir été autorisé en France. "La logistique de ce vaccin est simplifiée", ajoute la direction générale de la Santé. Les doses se conservent entre 2 et 8 degrés, contre -60 à -80 degrés pour celles du concurrent Pfizer.

Une vaccination par les médecins en ville et les pharmaciens

Ce qui permettra de rendre les doses accessibles aux médecins en ville et aux pharmaciens, à destination des 50-64 ans qui présentent des comorbidités. "La date exacte d’ouverture de la vaccination à ces personnes sera communiquée très prochainement, en fonction des doses disponibles", explique la DGS.

Le seuil des deux millions de vaccinations contre le Covid-19 a été franchi vendredi, d'après la direction générale de la Santé. Il s'agit de 1.839.747 premières doses et de 234.923 secondes injections. Près de 1,7 millions de nouveaux rendez-vous sur la deuxième quinzaine de février et le mois de mars ont été planifiés.