Vaccin AstraZeneca suspendu : 150 rendez-vous reportés à Étoile-sur-Rhône

"Il est facile de prendre une décision, il est plus difficile de l'appliquer", souffle Julien Alloin. L'infirmier, directeur du centre de vaccination d'Étoile-sur-Rhône, a dû gérer en catastrophe la nouvelle : la France suspend à son tour le vaccin AstraZeneca, au moins pour 24h. Trois secrétaires bénévoles ont été forcées de revenir sur place pour rappeler les personnes qui avaient pris rendez-vous. 150 vaccinations prévues ce lundi et mardi sont reportées.

"On va devoir jeter deux flacons : ça représente entre 22 et 24 personnes qui auraient pu se faire vacciner" - Julien Alloin

Plusieurs personnes arrivent sous leur parapluie à l'entrée du centre, installé à l'espace des Clévos, à Étoile-sur-Rhône. La majorité sont surpris. "Bah mon mari a été vacciné il y a une heure, s'étonne Jeannine habitante d'Upie. Je m'étais organisée pour me faire faire vacciner le même jour que lui. Je suis pas découragée de me faire vacciner mais là on vient pour rien, il faut revenir..."

Globalement, les non-vaccinés qui se présentent restent philosophes. "Moi je veux me faire vacciner le plus rapidement possible", insiste Alexiane. "En voyant des patients en réanimation, cela ne me décourage pas du tout", complète Bouhadjar. Ce prestataire médical n'est pas inquiet par les cas de thromboses qui motivent la suspension de la vaccination.

Des bénévoles rappelés à la dernière minute

"Emmanuel Macron vient d'annoncer la suspension de la vaccination" : la phrase est répétée au téléphone par les secrétaires mobilisées pour l'occasion. "Nous avons fait venir trois secrétaires bénévoles sur leur temps de repos. Les deux médecins et les deux infirmières qui sont venus ce soir, sont finalement repartis", s'agace Julien Alloin.

Le directeur s'attendait à une telle décision après les suspensions consécutives dans plusieurs pays européens mais pas aussi soudaine. France Bleu Drôme-Ardèche l'a d'ailleurs prévenu : "Il est toujours surprenant d'apprendre par la presse que par nos organismes de tutelle. Je ne peux pas croire que cette décision n'avait pas été anticipée". Résultat : la vaccination qui avait démarré à 16h00 a dû s'arrêter d'un seul coup.

Et la suite ?

"On va devoir jeter deux flacons. Ce n'est pas rien ! Ça représente entre 22 et 24 personnes qui auraient pu se faire vacciner", regrette-t-il, espérant pouvoir reprendre les piqûres le plus rapidement possible. Quant aux 150 personnes dont la vaccination a été suspendue ? La solution n'est pas encore tout à fait prise. La France attend désormais l'avis de l'Agence européenne du médicament pour décider ou non de la reprise.