Vaccin AstraZeneca suspendu : le gouvernement veut rassurer les Français déjà vaccinés

"Je fais partie de ces Français qui ont reçu une injection d'AstraZeneca" : le ministre de la Santé se voulait rassurant lors de son déplacement, ce mardi, dans une école de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Pour les Français qui ont déjà reçu une première dose ou les deux doses du vaccin AstraZeneca, Olivier Véran explique : "Il n'y a pas de démarche particulière à entamer, les gens ne sont pas en danger parce qu'ils auraient été vacciné par AstraZeneca". Pour l'heure, en France, le délai entre deux doses du vaccin d'AstraZeneca va de neuf à douze semaines.

"Ce que nous dit l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), c'est que comme pour toute prise de médicament, si vous présentez des symptômes, d'ailleurs liés ou non à la prise de ce médicament, et bien vous appelez votre médecin. Sinon, il n'y a aucune démarche particulière à entamer", a insisté le ministre.

à lire aussi Coronavirus : la France suspend à son tour provisoirement le vaccin AstraZeneca

Le ministre de la Santé dit espérer pouvoir reprendre la campagne de vaccination avec le produit d'AstraZeneca dès jeudi, après le nouvel avis attendu de l'Agence européenne du médicament (EMA). L'usage du sérum du laboratoire anglo-suédois est suspendu en France depuis hier, lundi, comme en Allemagne et en Italie notamment, en raison de quelques cas de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, sans lien avéré avec l'injection. L'EMA a annoncé qu'elle examinerait ce mardi "en détail les informations" sur ces craintes, avant une "réunion extraordinaire" jeudi. L'instance européenne réaffirme les avantages de ce vaccin, qu'elle juge supérieurs aux risques.

"La situation est qu'il y a eu de nouvelles alertes venant de différents pays européens (...) avec des anomalies de la thrombose, un tout petit peu atypiques, qui suggèrent qu'éventuellement il pourrait se passer un événement dans lequel le vaccin joue un rôle" déclare ce mardi, avec précaution, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, le professeur Alain Fischer au micro de France Inter.

La suspension du vaccin AstraZeneca est "un coup dur" selon le professeur, qui pourrait bien mettre en péril les objectifs de vaccination du gouvernement. Mais, "ce doute, j'escompte bien qu'il puisse être levé par les collègues qui vont travailler sur cette question", a-t-il ajouté. Le professeur précise qu'il y a en France "environ 100 cas d'embolies pulmonaires hospitalisées chaque jour".

Pour Olivier Véran, du côté du gouvernement "on ne confond pas vitesse et précipitation (...) on prend le temps lorsqu'il y a des questions qui se posent de dire : on suspend, on fait un pas de côté et on regarde comment ça se passe".