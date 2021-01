L'Hérault prépare l'ouverture de centres de vaccination contre le Covid dédiés au plus de 75 ans

Les élus et médecins s'activent pour être en mesure d'ouvrir de nouveaux centres de vaccination contre le Covid-19 dès lundi prochain, jour de l'ouverture de la campagne au plus de 75 ans vivant à domicile. Une étape essentielle pour accélérer la cadence après des débuts très critiqués. Ce lundi 11 janvier, 12.600 personnes seulement avaient reçu l'injection sur toute la région Occitanie, pensionnaires d'Ehpad, personnels de santé et aides à domicile âgés de 50 ans et plus.

Sur rendez-vous uniquement

Dans l'Hérault, les professionnels de santé libéraux du bassin de Thau se sont organisés pour être opérationnels dès le 18 janvier. Ils aménagent ces jours-ci un centre au sein de l'espace Georges Brassens à l'entrée de Sète, particulièrement accessible. Il sera possible de prendre rendez-vous dès demain jeudi en ligne sur la plateforme Doctolib, ou par téléphone.

"On a pensé aux personnes âgées qui n'ont pas forcément internet, explique Jean-Christophe Calmes généraliste à Frontignan. Elles pourront passer par leur mairie qui prendra rendez-vous pour elles." Vaccination sur rendez-vous uniquement insiste le médecin, car chaque centre sera livré du nombre de doses nécessaire en fonction des inscriptions.

Accélération

"C'est un véritable défi, poursuit Jean-Christophe Calmes. On compte 5.000 personnes prioritaires sur les 13 communes du secteur. On ne sait pas combien vont se déplacer mais on sera en mesure de vacciner 200 à 300 personnes par jour. Donc dans dix jours on devrait passer au plus de 65 ans, et ensuite aux autres personnes qui veulent être vaccinées."

L'ARS doit valider ce mercredi les centres proposés par les collectivités et professionnels de santé sur le département. Clermont-l'Hérault par exemple prévoit d'ouvrir deux centres dès lundi prochain, l'un à l'hôpital et l'autre au comptoir médical de la zone des Tanes basses.

A Montpellier où trois centres fonctionnent aujourd'hui pour les personnels de santé, celui du CHU devrait accueillir les plus de 75 ans dès la semaine prochaine. Il est aussi prévu d'ouvrir un lieu de vaccination supplémentaire aux portes d'Antigone.