Vaccin chez le médecin : Stéphane Pertuet observe "un fort investissement des généralistes"

La Normandie a reçu 25 000 doses du vaccin Astra Zeneca, destinées aux médecins généralistes de la région, qui vont pouvoir vacciner certains de leurs patients de 50 à 64 ans avec risques de comorbidité dès jeudi. 1 500 généralistes normands se sont portés volontaires, sur les 2 560 que compte la région. Un peu plus de la moitié seulement, un chiffre qui peut s'expliquer par "un problème d'organisation", selon Stéphane Pertuet, médecin généraliste à Barentin et président de la fédération des médecins généralistes de France en Normandie. Mais le début de cette nouvelle étape tombe peut-être au mauvais moment pour la région. "Il y a beaucoup de médecins qui sont en vacances, note le médecin. Mais, en France, nous sommes 30 000 médecins sur 50 000 à vacciner, donc on observe un très fort investissement des médecins généralistes dans cette campagne".

Les moins de 60 ans, oubliés de la vaccination ?

Cette nouvelle étape de la campagne soulève des questions, notamment chez les personnes âgées de 64 à 75 ans, qui ne sont pour l'instant pas concernées. "On a posé la question au délégué départemental de l'Agence régionale de santé en début de semaine, explique Stéphane Pertuet. Il nous a répondu qu'il attendait aussi des directives nationales." La priorité est donc donnée aux patients les plus à risques, les plus de 75 ans, et les 50-64 ans avec le vaccin Astra Zeneca, qui n'est pas conseillé pour les plus de 65 ans. "A priori, estime Stéphane Pertuet, à partir du 1er avril, on devrait recevoir des trousses vaccinales pour vacciner les personnes entre 65 et 75 ans."