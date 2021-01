Vaccin : comment le consentement des résidents d'EHPAD est-il recueilli ? L'exemple de Tournon-St-Martin

L'EHPAD de Tournon-St-Martin, dans la Brenne, est un établissement pilote, l'un des deux premiers à pouvoir faire vacciner ses résidents dans l'Indre. Son médecin coordonnateur, Didier Lyon, est notamment chargé de s'assurer que la volonté de chacun, vaccin ou non, est bien respectée.

"Il ne s'agit pas de faire du chiffre"

Cette tâche est en priorité dévolue au médecin traitant de chaque personne âgée. Lors de cette visite, en tête-à-tête avec le patient, le praticien doit présenter le vaccin, ses contre-indications, ses effets secondaires et son rapport bénéfice-risque, qui dépend notamment de l'âge et de l'état de santé de la personne amenée à le recevoir. "On ne doit pas mettre la pression, il ne s'agit pas de faire du chiffre, explique Didier Lyon. Même si le but du médecin est d'atteindre l'immunité collective, il faut prendre le temps de faire les choses".

Une majorité de oui

Lorsqu'on juge qu'un patient n'est pas en mesure de donner son consentement, la décision revient à son tuteur, à la personne de confiance qu'il a désignée, à sa famille, à ses proches ou bien, en dernier recours, à une équipe pluridisciplinaire. Si le médecin traitant ne peut mener cette visite auprès de son patient, c'est le médecin coordonnateur de l'EHPAD qui l'assure. "Il y a peu de refus, assure Didier Lyon, en général la réflexion est déjà faite, les patients ont été préparés à cette visite. Ceux qui refusent sont plutôt catégoriques et le disent dès le début de la consultation. Mais la plupart des résidents sont favorables à la vaccination".

Deuxième tour dans trois semaines

Pour ce premier tour de vaccination à Tournon-St-Martin, prévu d'ici la fin de la semaine, une trentaine de doses de vaccin ont été commandées. Une vingtaine seront administrées à des résidents, le reste à des soignants volontaires, âgés de 50 ans et plus. Une deuxième tournée de vaccination sera organisée trois semaines après la première. Elle permettra d'injecter une deuxième dose aux premiers vaccinés et servira de rattrapage à ceux qui, entre temps, auront donné leur consentement.