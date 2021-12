Vaccin contre la Covid-19 : "Les équipes sont assez épuisées", affirme une pharmacienne de la Mayenne

Le gouvernement a présenté ce lundi 6 décembre de nouvelles mesures pour freiner la 5è vague de l'épidémie de coronavirus et mise sur l'accélération de la vaccination avec la dose de rappel. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les patients de 65 ans et plus sont désormais prioritaires pour la troisième dose de vaccin contre la Covid-19 : ils peuvent se présenter dans les centres de vaccination sans rendez-vous. "On est beaucoup sollicités", affirme ce mardi 7 décembre sur France Bleu Mayenne, Sylvie Judon, l'une des représentantes de l'ordre des pharmaciens en Mayenne.

"On n'a pas eu vraiment de répit"

Les pharmacies s'organisent en ce moment pour gérer à la fois l'afflux de patients pour la vaccination contre la Covid-19 et les pathologies "habituelles" de l'hiver. "Les équipes sont quand même assez épuisées. On n'a pas eu vraiment de répit et les annonces, malheureusement, tombent toujours sur des périodes assez importantes et charnières pour nous", souligne sur France Bleu Mayenne Sylvie Judon, l'une des représentantes de l'ordre des pharmaciens en Mayenne.

Il y a beaucoup de fatigue au sein de toutes les équipes des pharmaciens.

Sylvie Judon, une pharmacienne mayennaise

Selon Sylvie Judon, les pharmacies reçoivent des doses de vaccins suffisantes : "Pour l'instant, il n'y a pas de souci au niveau de nos commandes", précise-t-elle. "On adapte nos quantités de doses de vaccins par rapport à notre capacité à vacciner et non pas forcément par rapport au besoin. Le besoin est tellement grand qu'il faut qu'on s'adapte aussi par rapport à nos capacités en interne", affirme l'une des représentantes de l'ordre des pharmaciens en Mayenne.