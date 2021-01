Vaccin contre la Covid : les consentements difficiles à recueillir en Limousin

Dans son EPHAD, à Ambazac (Haute-Vienne) Thomas Lavaud a déjà entrepris les démarches pour recueillir le consentement de ses 140 résidents. "On a envoyé un formulaire aux médecins traitant" explique le tout jeune directeur d'origine périgourdine. Cela représente une dizaine de médecins pour les personnes âgées de l'EPHAD d'Ambazac. Avec ses équipes, il a aussi parlé du vaccin à ses résidents. "On leur en a parlé, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour donner un chiffre sur le taux de refus".

Peu d'informations sur les vaccins clament les médecins

Il faut dire que la campagne de vaccination démarrera que dans les quinze prochains jours. Et que les médecins eux-mêmes ont encore du mal à en parler à leurs patients. C'est ce qu'explique Mathilde Lacourcelle, docteur à Corrèze. "On a très peu d'information sur les vaccins. Seule une revue, la revue Prescrire, a sorti quelques éléments. Mais, il nous manque beaucoup d'infos à ce sujet." Alors, elle rencontre des difficultés à en parler avec ses patients. "J'ai besoin de données chiffrées pour rassurer, expliquer quels sont les effets secondaires en fonction du profil de patients à risque que j'ai en face de moi". En attendant, les formulaires pour recueillir le consentement restent dans les tiroirs.

Ceux qui en parlent sont souvent ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, raconte un autre médecin limousin. Car le vaccin est soumis à une forte méfiance : seuls 44% des Français disent vouloir se faire vacciner lorsqu'on le pourra.

L'objectif fixé par le gouvernement est d'un million de vaccinés parmi les plus de 75 ans et professionnels de santé de plus de 65 ans à risque d'ici fin février. Derrière, suivront tous les plus de 65 ans jusqu'au printemps, puis le reste de la population âgée de 16 ans et plus, à partir de fin juin. Le gouvernement vise "15 millions de vaccinations à l'horizon de cet été".