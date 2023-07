Vaccin contre la grippe aviaire : le laboratoire de Libourne Ceva renonce à son recours

"Cette décision a été prise dans le but de préserver les intérêts des éleveurs et des filières", a affirmé Ceva dans un communiqué transmis à l'AFP ce vendredi. Le laboratoire explique que cette procédure aurait retardé la vaccination. Or, a souligné le laboratoire, "débuter la vaccination le plus rapidement possible est essentiel".

Si le référé introduit devant le tribunal administratif de Paris avait abouti à une annulation de l'appel d'offre, le gouvernement aurait dû en lancer un nouveau, entraînant un délai supplémentaire "de plusieurs mois" qui aurait repoussé la vaccination au-delà de la période critique de l'hiver.

Un nouvel appel d'offre ces prochains mois

Ceva Santé Animale a été évincé mi-juillet au profit de son concurrent allemand, Boehringer Ingelheim, qui fournira jusqu'à 80 millions de doses de vaccin pour les canards mulards (élevés pour le foie gras) et de Barbarie.

Un nouvel appel d'offre du ministère de l'Agriculture devrait être lancé dans les prochains mois, selon le laboratoire, toujours pour vacciner les canards contre l'influenza aviaire. Celle-ci a conduit à l'abattage de dizaines de millions de volailles en France ces dernières années.