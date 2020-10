Vaccin contre la grippe : "C'est un peu la folie quand même" affirme un pharmacien face à la demande

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe démarre ce mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a souligné l'importance pour les "publics vulnérables" de se faire vacciner, afin de prévenir le risque de surcharge des hôpitaux, déjà confrontés à l'épidémie de Covid-19. Fabrice Camaïoni, pharmacien dans les Ardennes et membre de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, commence à crouler sous les demandes, notamment de personnes en bonne santé. Pour ce dernier type de patients, il appelle à "repousser à quelques jours voire quelques semaines" sa vaccination, même s'il est "compliqué de refuser de délivrer un vaccin à quelqu'un qui n'est pas particulièrement malade".

Il était l'invité d'"Une heure en France" sur France Bleu ce mardi à la mi-journée.

France Bleu : est-ce que vous avez des consignes concernant la campagne de vaccination ?

"A priori nos concitoyens n'ont pas tellement entendu le message du ministre, puisqu'on a eu beaucoup de demandes de vaccins alors que les personnes n'étaient pas particulièrement ciblées dans les personnes à risque. Le message des pouvoirs publics est de privilégier la vaccination des personnes considérées comme à risque dans un premier temps, on nous a donné la date du 30 novembre. Je le comprends parfaitement, tous les pharmaciens le comprennent, en revanche c'est compliqué de refuser de délivrer un vaccin à quelqu'un qui n'est pas particulièrement malade mais qui ne souhaite pas être un 'contaminateur' de ses enfants, de ses parents, de ses collègues au travail."

Est-ce qu'il y a un risque de rupture de stock ?

"On en est pas là, la campagne commence à peine, on sait que cette année 15 millions de doses ont été produites par les deux laboratoires principaux, c'est deux millions de plus que l'an passé. Le but c'est d'augmenter le taux de couverture vaccinale pour la grippe, mais c'est vrai que ce qu'on craint c'est la rupture. Après il faut savoir que chaque année on a environ 5% des vaccins commandés par les pharmaciens qui sont détruits, caron ne vaccine pas tout le monde. L'incohérence est un peu là : il faut vacciner tout le monde, mais il faut prioriser un petit peu, le curseur est entre les deux, c'est pas toujours bien compris."

Est-ce que les Français se sont familiarisés avec la vaccination en pharmacie ?

"C'est un peu la folie quand même. C'est une situation que l'on n'a jamais connue pour un vaccin anti-grippe. J'espère qu'on va avoir un peu de sérénité qui va revenir. Crise Covid-19 oblige, je crois que cela en rajoute. Il faut un peu surseoir et repousser à quelques jours voire quelques semaines. L’idéal est de se vacciner en novembre, on sait que le vaccin met à peu près une quinzaine de jours pour être pleinement efficace, le faire trop tôt n'est pas utile, et inversement il ne faut pas trop tarder non plus, il y a un juste milieu a trouver."