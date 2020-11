Vaccin contre la grippe : "il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde"

Trouver un vaccin contre la grippe relève aujourd’hui du parcours du combattant en Normandie ! Et pour cause, les pharmacies ont vendu en quatre jours ce qui part habituellement en un mois. C'est assurément ce qu'on peut appeler "l'effet Covid."

La pénurie existe-elle ? "Complètement, répond sans ambage Franck Blandamour, président régional du Conseil de l'Ordre des pharmaciens et qui tient lui-même une officine à Mortain, dans la Manche. Nous avons fait une étude pour savoir combien de pharmacies étaient en rupture au bout de deux semaines. Résultat, nous en avions 80% qui n'avaient plus de vaccins contre la grippe." Ce constat dressé fin octobre, n'a fait que s'aggraver depuis.

En fait, les pharmacies passent commande en janvier, en tablant habituellement sur une demande légèrement supérieure avant l'année précédente. Des prévisions établies avant la pandémie et qui s'avèrent aujourd'hui nettement insuffisantes, tant les personnes les plus âgées et fragiles, prioritaires, se sont ruées sur le vaccin. Habituellement sur ce public, une personne sur deux se fait vacciner (quand l'Organisation Mondiale de la Santé voudrait atteindre les 75%), on sera largement au-dessus cette année. Malheureusement, impossible pour les laboratoires de relancer une production qui n'arriveraient qu'en toute fin d'hiver au mieux et donc trop tard

Les pharmacies attendent d'être réapprovisionnées © Radio France - Philippe Thomas

La plupart des pharmacies établissent des listes d'attente... sans garantir de pouvoir servir tout le monde

D’après Franck Blandamour, "l’Etat aurait un stock d’un million et demi à deux et demi de vaccins - pour les soignants notamment - et devraient en céder une partie ce mois-ci ou en décembre." Mais combien et quand précisément ? Impossible de le dire. Cela ne pourrait représenter que 20 à 30 d’autres doses par officine... En attendant, la plupart des pharmacies établissent des listes d'attente, mais « ca veut peut-être dire qu’il n’y en aura pas pour tout le monde" concède le président régional de l'Ordre des Pharmaciens. En attendant un autre vaccin, celui contre le Covid19, lui aussi très attendu.