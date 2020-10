Vaccin contre la grippe : le maire Christian Estrosi lance la campagne "Vacci Nice"

La campagne nationale de vaccination contre la grippe commence ce mardi 13 octobre, jusqu'au 31 janvier 2021. Ce virus touche deux à six millions de Français chaque année et tue entre 8.000 et 14.500 malades, selon la Haute autorité de santé. Olivier Véran, le ministre de la santé rappelle l'importance de se faire vacciner. Un message qu'il adresse tout particulièrement aux populations vulnérables : les plus de 65 ans, celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ... D'autant plus que, comme chacun sait, nous sommes en pleine pandémie de Covid-19. L'objectif étant de ne pas saturer les services de réanimation.

Coup d'envoi de la campagne "Vacci Nice"

La ville de Nice renouvelle son opération "Vacci Nice". Lancée en 2015, elle vise à promouvoir l'accès à la vaccination "et pour aider tous les Niçois, en particulier les plus modestes, à prendre soin de leur santé", indique la municipalité. Trois centres de vaccinations publiques sont ouverts quartier des Moulins, quartier de l'Ariane et en centre-ville, au 10 rue Hancy.

Le maire de Nice s'y est rendu. Agé de 65 ans, Christian Estrosi a souhaité montré l'exemple. "Le geste que j'ai fait non seulement me protège, je ne suis pas un surhomme mais protège aussi les autres parce que le fait de ne pas l'attraper fait que je ne le transmettrai pas".

Il ne faudrait pas qu'à la Covid, s'ajoute la grippe

Plus que les années passées, la vaccination est importante. "Il ne faudrait pas qu'à la Covid, s'ajoute la grippe" ajoute l'élu. Chaque année, la grippe amène un afflux de patients dans les hôpitaux. Christian Estrosi redoute le système de santé soient mis à rude épreuve : " Au CHU de Nice, 13 ou 14 lits de réanimations étaient occupés, il y a une quinzaine de jours. Aujourd'hui, nous sommes à 5. Pour les hospitalisations nous sommes montés jusqu'à 60. Aujourd'hui, nous sommes à 26. Donc c'est penser aussi à son prochain. Sachant que derrière il y a toute une chaîne : ce sont des interventions chirurgicales reportées, ne pas traiter, en temps voulus, des maladies graves, des cancers, des maladies cardiovasculaires ... C'est ce que nous voulons éviter à tout prix".

Hervé Cael, conseiller municipal subdélégué aux maisons de santé et surtout médecin urgentiste lance le même appel. "En tant que soignant, j'ai été particulièrement sensible quand les gens au balcon pour nous applaudir mais à toutes ces personnes je dis 'vous avez encore la possibilité d'aider les soignants par un geste simple si vous vous faites vacciner".

Mais en 2019, seuls 45% des Français se sont vacciner contre la grippe, bien en-dessous de l'objectif de 75% fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).