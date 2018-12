Vaccin contre la grippe : les pharmacies grenobloises déjà en rupture de stocks

Grenoble, France

« Il y en a pas sur le marché depuis au moins 15 jours », indique Philippe Charmettant, pharmacien dans le centre-ville de Grenoble. De nombreuses officines se retrouvent maintenant bloquées et ne peuvent plus fournir de couverture vaccinale contre la grippe à leurs patients. La campagne de vaccination a démarré le 6 octobre, et bien que 10% de doses supplémentaires étaient disponibles sur le marché national, les grossistes répartiteurs sont en rupture de stocks. L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes a demandé aux pharmacies qui en ont encore de les réserver aux personnes munies d’un bon de prise en charge par l’Assurance Maladie (personnes âgées de plus de 65 ans, femmes enceintes, personnes obèses etc.).

L’essor des vaccinations pratiquées par les pharmaciens

Pour la deuxième année consécutive dans la région, les vaccinations peuvent être effectuées directement en officine. « Les gens savent que maintenant on peut vacciner et du coup ils trouvent ça plus rapide », assure Nathalie Ziener. Cette pharmacienne grenobloise a vacciné 2 à 3 fois plus de personnes que l’année dernière. Une extension des prérogatives des pharmaciens qui pourraient expliquer selon eux ce succès. L’ARS rappelle tout de même que malgré la pénurie, des gestes d’hygiène simples, comme se laver les mains régulièrement ou se couvrir le nez et la bouche lorsque l’on tousse ou éternue, peuvent permettre d’éviter la propagation de la maladie.